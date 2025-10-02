Эффективность украинской ПВО против российских ракет резко снизилась

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фиксируют все меньше успешных перехватов российских ракет, направленных по предприятиям оборонного комплекса. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Издание со ссылкой на анализ открытых данных украинских ВВС, проведенный лондонской организацией Centre for Information Resilience, отметило, что в сентябре уровень перехватов баллистических ракет снизился до 6%. При этом число запусков со стороны России в этот период было меньше, чем в августе. По информации FT, удары нанесли серьезный ущерб военным объектам и критической инфраструктуре Украины накануне зимнего сезона.

В конце августа министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что в текущем году российские войска повредили 62% ключевых предприятий оборонной промышленности Украины. По данным украинских источников, летом также были уничтожены как минимум четыре завода по производству беспилотников.

Ранее Wall Street Journal писала, что модернизированные российские баллистические ракеты начали обходить радары американских систем ПВО Patriot. В результате в последние месяцы комплексы перестали фиксировать часть запущенных снарядов.

Российская сторона в ответ на заявления Киева подчеркивает, что удары наносятся точечно по местам дислокации личного состава, техники украинской армии и иностранных наемников, а также по инфраструктурным объектам — энергетике, предприятиям оборонного комплекса, военного управления и связи.

