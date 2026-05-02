Силы ПВО России за шесть часов сбили 146 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за шесть часов уничтожили 146 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территориями российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской и Челябинской областями, а также над Московским регионом.

Ранее в тот же день, в промежутке с 8:00 до 14:00 мск, силы ПВО уже сбили 123 беспилотника ВСУ. Тогда воздушные цели были перехвачены над Орловской, Смоленской, Тверской, Курской, Вологодской, Тульской, Калужской, Белгородской, Брянской и Новгородской областями, а также над Башкирией, Московским регионом и Краснодарским краем.

С начала специальной военной операции приграничные и ряд центральных регионов страны регулярно подвергаются атакам с применением беспилотников. Помимо дронов, фиксируются случаи ракетных обстрелов приграничных территорий.

