Силы ПВО России за шесть часов сбили 146 украинских беспилотников
Минобороны сообщило о перехвате дронов над рядом регионов страны.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за шесть часов уничтожили 146 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территориями российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской и Челябинской областями, а также над Московским регионом.
Ранее в тот же день, в промежутке с 8:00 до 14:00 мск, силы ПВО уже сбили 123 беспилотника ВСУ. Тогда воздушные цели были перехвачены над Орловской, Смоленской, Тверской, Курской, Вологодской, Тульской, Калужской, Белгородской, Брянской и Новгородской областями, а также над Башкирией, Московским регионом и Краснодарским краем.
С начала специальной военной операции приграничные и ряд центральных регионов страны регулярно подвергаются атакам с применением беспилотников. Помимо дронов, фиксируются случаи ракетных обстрелов приграничных территорий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников атаковали Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего погиб один человек.
