Поп-король во всеуслышание называет артистку своей музой.

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Певица MARGO призналась, что платит народному артисту РФ Филиппу Киркорову. Об этом пишет 7Дней.ru.

На шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) артистке задали каверзный вопрос по поводу ее отношений с Киркоровым. Артисты часто появляются на светских мероприятиях вместе, при этом Киркоров во всеуслышание называет MARGO своей музой.

Это натолкнуло многих на подозрение, что певица платит немаленький гонорар поп-королю за ее продвижение. Называется даже предполагаемая сумма: пять миллионов рублей за выход на красную дорожку.

Однако MARGO уточнила, что их финансовые отношения с Киркоровым включают в себя лишь плату за парковку, так как она у артиста платная.

«Если вопрос в том, сколько и за что я плачу Филиппу Киркорову, то я плачу только за парковку, у него платная. И я не о своей пятой точке, я про машину. А талант не надо парковать ни за сколько, его и так видно. Филипп как раз его заметил», — ответила Овсянникова.

Ранее 5-tv.ru писал, что MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе. Всемирно известный танцевальный дуэт Les Twins принял участие в съемках клипа российской звезды.

Не так давно MARGO выпустила совместный трек с американским рэпером Lil Pump (настоящее имя Газзи Фабио Гарсия. — Прим. ред) под названием «Кукареку». В ходе совместной работы артисты не только пели в студии и на публике, но и весело проводили время. Lil Pump даже сделал татуировку на лбу с именем российской звезды номер один (как она сама себя называет).

