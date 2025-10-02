В Тунисе охранник отеля напал на двух девочек во время отдыха

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Туристическая поездка обернулась для трагическим инцидентом.

В Тунисе охранник отеля приставал к двум девочкам

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В отеле Delphin Habib в Тунисе охранник напал на двух девочек 17 и 13 лет, когда они находились в женском туалете. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, мужчина удерживал за шею старшую девочку и трогал ее, а затем попытался поцеловать младшую. После случившегося родители пострадавших обратились к администрации отеля, однако сотрудники гостиницы более часа отказывались вызывать полицию. Мать одной из девочек рассказала, что при попытке выяснить мотивы охранник сказал, что делает это «ради развлечения».

Охранника задержали, но затем на потерпевших стало оказываться моральное давление со стороны полиции. Девочек отвезли в участок, где с ними разговаривали на арабском языке, повышая голос. Представители правоохранительных органов отказались связываться с посольством Великобритании.

Родственница девочек отметила, что с ними обращались как с обвиняемыми, и правоохранители требовали подписать документ на арабском языке, который, по ее словам, мог означать отказ от подачи жалобы.

