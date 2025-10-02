Прокрустово ложе: зачем высокие женщины хотят укоротить ноги

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 19 0

Все больше дам обращаются за опасной и болезненной процедурой, операции делают в Турции.

Зачем женщины укорачивают ноги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Операции по укорачиванию ног набирают популярность у женщин

В Турции действуют клиники, предлагающие пациенткам провести хирургическое укорачивание ног. Популярность этого метода растет, отмечает Lenta.ru.

Точное количество проводимых операций неизвестно — по данным одной из клиник, за 2023 год услугой воспользовались десять женщин. Укорачивание нижних конечностей выполняется за счет удаления кости: голень разрезают, извлекают несколько сантиметров костной ткани и соединяют срезы металлическим штырем. После такого вмешательства пациенткам нужно несколько недель, чтобы снова начать ходить с костылями, и примерно четыре месяца, чтобы вернуться к полноценной жизни.

Причина, толкающая женщин на тяжелую процедуру — стремление стать ниже, чтобы привлечь романтического партнера. Принимая решение об операции, дамы опираются на статистику, согласно которой мужчины в целом предпочитают женщин ниже себя.

Ведущий научный сотрудник СПб НИИФ Денис Наумов в разговоре с изданием отметил, что хирургическое укорачивание ног может быть противопоказано тем, у кого проблемы с сосудами или нервными окончаниями. Перенесшие операцию пациентки могут испытывать сильную боль и мышечную слабость, сталкиваться с вывихами суставов и образованием тромбов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Прокрустово ложе: зачем высокие женщины хотят укоротить ноги
