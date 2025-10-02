Нож в спину: в Британии мать напала на дочь во время готовки и покончила с собой

Sun: в Британии мать напала на дочь с ножом и покончила с собой

В Великобритании 55-летняя Аурика-Флореа Лазар нанесла своей дочери удар 30-сантиметровым кухонным ножом, а затем покончила жизнь самоубийством. Инцидент произошел вечером в доме дочери. Об этом сообщает Kent Online.

По данным следствия, Лазар внезапно набросилась на свою дочь Роксану во время приготовления ужина. Девушка получила ножевое ранение в спину и прокол легкого, но сумела отбиться и выбежать на улицу, зовя на помощь. Соседи вызвали полицию и скорую.

Прибывшие офицеры нашли женщину на кухне мертвой. Медики не успели оказать ей помощь. Но ее дочь Роксану срочно доставили в клинику в Лондоне, где врачи спасли ее жизнь.

Суд установил, что у Лазар были проблемы с ментальным здоровьем, включая паранойю, тревожное расстройство и шизофрению. В прошлом она дважды лечилась в психиатрических клиниках в Дании, а в 2024 году переехала в Великобританию к дочери. За несколько часов до трагедии она посещала психиатра, который не выявил признаков угрозы.

«Моя дорогая мама. Ты была красивой, доброй и харизматичной. Мы хотим помнить тебя именно такой», — написала в социальных сетях Роксана.

