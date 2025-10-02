Нож в спину: в Британии мать напала на дочь во время готовки и покончила с собой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

В прошлом женщина дважды лечилась в психиатрических клиниках.

В Британии мать напала на дочь с ножом и покончила с собой

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Sun: в Британии мать напала на дочь с ножом и покончила с собой

В Великобритании 55-летняя Аурика-Флореа Лазар нанесла своей дочери удар 30-сантиметровым кухонным ножом, а затем покончила жизнь самоубийством. Инцидент произошел вечером в доме дочери. Об этом сообщает Kent Online.

По данным следствия, Лазар внезапно набросилась на свою дочь Роксану во время приготовления ужина. Девушка получила ножевое ранение в спину и прокол легкого, но сумела отбиться и выбежать на улицу, зовя на помощь. Соседи вызвали полицию и скорую.

Прибывшие офицеры нашли женщину на кухне мертвой. Медики не успели оказать ей помощь. Но ее дочь Роксану срочно доставили в клинику в Лондоне, где врачи спасли ее жизнь.

Суд установил, что у Лазар были проблемы с ментальным здоровьем, включая паранойю, тревожное расстройство и шизофрению. В прошлом она дважды лечилась в психиатрических клиниках в Дании, а в 2024 году переехала в Великобританию к дочери. За несколько часов до трагедии она посещала психиатра, который не выявил признаков угрозы.

«Моя дорогая мама. Ты была красивой, доброй и харизматичной. Мы хотим помнить тебя именно такой», — написала в социальных сетях Роксана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:23
«Это и так видно»: за что MARGO платит Киркорову — пункт всего один
15:10
Социальный бунт: тысячи французов митингуют в Париже против политики Макрона
15:07
Макрон шлепнул премьер-министра Албании после шутки о Трампе
15:06
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185
15:06
Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с трагическими последствия тайфуна
14:56
Ускользнула из-под носа: беглую калао никак не могут поймать в Петербурге

Сейчас читают

Умер актер из сериала «Невский» Сергей Рыбин
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео