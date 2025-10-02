Польша отказала Зеленскому и не закроет Балтийское море из-за его заявлений о «теневом» флоте России. Как заявил президент Навроцкий, он сам пристально следит за ситуацией вместе с Бюро нацбезопасности. И все решения будут приниматься исходя из интересов Варшавы, а не главы киевского режима.

Тем не менее, происходящее в Балтийском море, по словам Навроцкого, вызывает обеспокоенность. Ранее министр иностранных дел Польши Сикорский предлагал Германии и НАТО рассмотреть создание в Северном море специальной зоны как раз для контроля судов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российским судам могут окончательно перекрыть доступ к балтийским портам.

Страны НАТО провоцируют Россию, задерживая танкеры, якобы связанные с так называемым «теневым» флотом РФ. Это можно расценивать как часть подготовки к крупной провокации в Балтийском море.

