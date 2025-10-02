Дмитриев: экономика России способствует партнерству с Глобальным Югом

Экономика России способствует развитию сотрудничества со странами Глобального Юга и открытию возможности для партнерств с отдельными государствами Запада. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова привел ТАСС.

«Сильное макроэкономическое состояние российской экономики дает нам возможность отстраивать хорошее, созидательное партнерство со странами Глобального Юга и смотреть на партнерства, в том числе и с некоторыми странами Запада», — сказал Дмитриев.

К тому же он добавил, что Глобальный Юг стал основой многополярного мира, а роль западных стран на данный момент слабеет.

Ранее журнал Foreign Policy отмечал, что государствам Глобального Юга выгодно партнерство с РФ, несмотря на санкции и давление Запада. Отмечалось, что Россия — крупная держава, развивающаяся в оборонной и энергетической сферах и экспортирующая в страны Глобального Юга свои товары.

