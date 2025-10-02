«Конец для Польши и Европы»: Туск отметил силу духа россиян

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Премьер-министр настаивает на скорейшем перемирии.

Какое преимущество есть у России перед Европой

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Туск: у России есть преимущество перед Европой в силе духа

Ключевое преимущество России перед Европой является не экономика или технологии, а сила духа и готовность к жертвам. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Копенгагене, его слова приводит ТАСС.

«Единственным преимуществом на стороне России является ментальность. Мы намного богаче их и лучше готовы в технологическом плане. Единственное преимущество России — здесь», — сказал Туск, указав на голову и сердце.

Он отметил, что россияне готовы к бою, готовы к самопожертвованию, страданиям. Он уточнил, что в этом психологическое преимущество граждан РФ.

При этом глава польского правительства подчеркнул, что Варшава не стремится к эскалации конфликта на Украине и настаивает на скорейшем перемирии.

«Перемирие на Украине представляет для нас наивысший приоритет», — отметил он.

В то же время Туск подчеркнул, что поражение Киева в противостоянии с Москвой, по его мнению, «будет означать в будущем конец для Польши и Европы».

Неформальный саммит Евросоюза прошел 1 октября 2025 года в Копенгагене. Основные темы обсуждений включали вопросы обороны, в частности проект создания «Стены дронов» — системы защиты от беспилотников, а также дальнейшую поддержку Украины, включая использование замороженных российских активов для финансирования Киева и 19-й пакет санкций против России.

