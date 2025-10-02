Кит Урбан закрутил новый роман после расставания с Николь Кидман

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

О разводе знаменитостей стало известно 29 сентября.

Новая девушка Кита Урбана

Фото: Parisa Michelle/Zuma/ТАСС

Музыкант Кит Урбан, ранее состоявший в браке с актрисой Николь Кидман, уже начал новые отношения. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, артист уже вовсю крутит роман с другой женщиной, что стало известно широкому кругу журналистов после официального объявления о разводе 29 сентября.

Источники из окружения пары утверждают, что Урбан и Кидман фактически живут раздельно с начала лета.

«Все признаки указывают на то, что Кит с другой женщиной. Николь это не оспаривает, но она все еще в шоке. Весь Нэшвилл об этом говорит», — отмечают инсайдеры.

Знаменитая пара была вместе 19 лет, за это время у них родились две дочери — 17-летняя Сандэй Роуз и 14-летняя Фэйт Маргарет. По словам близких, инициатором разрыва стал сам Урбан, тогда как Кидман пыталась сохранить семью и не хотела расставания.

По одной из версий, пара не сумела совмещать насыщенные рабочие графики съемок и гастролей друг друга.

