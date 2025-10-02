«Мы думали, что сходим с ума»: родители мужа преследовали семейную пару

Родители мужа преследовали семейную пару в США

Женщина из США рассказала о том, что свекровь и свекор стали источником «невыносимого стресса» в ее браке. После рождения второго ребенка ситуация стала невыносимой. Супруги стали замечать, что свекор тайно ездит кругами вокруг их дома, несмотря на неоднократные просьбы этого не делать. Об этом сообщает People.

«Он неоднократно отрицал это, а мы верили ему и думали, что сходим с ума», — написала женщина.

Она отметила, что вмешательство в личное пространство усугублялось манипуляциями родителей супруга. Они постоянно критиковали ее, пытались вызвать чувство вины и предлагали мужу развестись. Кроме того, родственники часто приходили без предупреждения, а также без остановки звонили и присылали СМС.

Семья установила строгие правила: посещения родителей мужа разрешены лишь раз в месяц на два часа. Это оказалось полумерой: теперь свекор вместо того, чтобы зайти в дом, ездит кругами вокруг него на автомобиле.

Сейчас пара рассматривает установку камер видеонаблюдения и ищет способы защитить себя и детей, сохраняя при этом минимальный контакт с родственниками. Женщина отмечает, что вмешательство родителей наносит значительный ущерб браку и ежедневно становится причиной конфликтов.

