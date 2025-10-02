Песков: Путин будет говорить на «Валдае» о сегодняшней международной ситуации

Путин будет говорить на XXII ежегодном заседании клуба «Валдай» о сегодняшней международной ситуации, в том числе ее предтечах. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

При этом Песков отметил, что ожидает глубокого и концептуального, дискуссионного выступления Путина в ходе мероприятия.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

