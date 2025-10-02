В США сообщили о решении Сената относительно завершения шатдауна

The Washington Post: Сенат США отклонил планы по завершению шатдауна

Американский Сенат вновь отверг планы по возобновлению финансирования федерального правительства, что сохраняет шатдаун и усиливает раскол внутри партий. Об этом пишет газета The Washington Post.

Демократы требуют сохранения субсидий на здравоохранение, но республиканцы настаивают, в первую очередь, на возобновлении работы правительства.

«Я хотел бы, чтобы республиканцы взяли на себя обязательство работать с нами в сфере здравоохранения, но сделка должна быть сделкой», — заявил сенатор-демократ Тим Кейн.

Сенатор от республиканцев Джон Баррассо сказал, что «демократы хорошо понимают необходимость добиться открытия правительства». Какого-либо прорыва в ближайшие дни законодатели не ожидают, так как конгресс пропустил запланированное голосование из-за религиозного праздника иудеев Йом-Кипур.

В этот период многие члены парламента еврейского происхождения не работают. Другими словами, принять решение о завершении шатдауна формально до конца недели не удастся. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если подобное будет тянуться еще несколько дней или недель, то придется увольнять людей.

«В некоторых местах нам придется экономить, чтобы в других местах не отключали основные услуги», — сказал он.

В США 1 октября правительство приостановило свою работу. По этой причине непервостепенный персонал федеральных ведомств будет принудительно отправлен в отпуска за счет сотрудников. В то же время некоторые продолжат работать без зарплаты.

На предстоящей встрече 2 октября с директором административно-бюджетного управления страны Расселом Воутом президент США Дональд Трамп обсудит возможность сокращения ряда демократических агентств на фоне шатдауна.

Американские сенаторы не приняли подготовленный членами Демократической партии законопроект о временном финансировании — 55 проголосовали «за», 45 «против». В связи со сложившейся ситуацией правительству пришлось прекратить все виды деятельности, кроме жизненно важных, таких как охрана правопорядка.

