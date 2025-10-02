«Вашингтон не работает»: губернатор Калифорнии провозгласил себя «лидером свободного мира»

Глава Калифорнии Ньюсом назвал себя лидером свободного мира на фоне шатдауна

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал себя «лидером свободного мира». Такое заявление в социальной сети X он сделал на фоне объявленного в США шатдауна — временной приостановки работы правительства.

«Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не работает, теперь я, Гэвин Ньюсом, — лидер свободного мира», — отметил политик.

Кроме того, губернатор Калифорнии предложил и свою политическую программу. Однако сделал он это в штуку. Ключевыми пунктами стали: всеобщее медицинское обслуживание, бесплатные школьные обеды и дошкольное образование, создание высокооплачиваемых рабочих мест и отмена «несправедливых» тарифов.

К тому же Ньюсом предложил ввести бесплатные яйца, субсидии на гель для волос «для симпатичных демократов», легализовать каннабис и отменить доплаты на платформе Ticketmaster для поклонников Тейлор Свифт.

Шатдаун в США начался 1 октября 2025 года. Конгресс не смог согласовать проект бюджета, из-за чего правительство и прекратило свою работу. Уточняется, что около 750 тысяч американских госслужащих будут отправлены в неоплачиваемые отпуска. Предыдущий шатдаун случился в конце 2018 года и продлился 35 дней, став самым продолжительным за всю историю США.

