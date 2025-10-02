«Вашингтон не работает»: губернатор Калифорнии провозгласил себя «лидером свободного мира»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 29 0

Такое сообщение политик опубликовал на фоне шатдауна в США.

Кем назвал себя губернатор Калифорнии на фоне шатдауна

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Katie Godowski

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Калифорнии Ньюсом назвал себя лидером свободного мира на фоне шатдауна

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал себя «лидером свободного мира». Такое заявление в социальной сети X он сделал на фоне объявленного в США шатдауна — временной приостановки работы правительства.

«Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не работает, теперь я, Гэвин Ньюсом, — лидер свободного мира», — отметил политик.

Кроме того, губернатор Калифорнии предложил и свою политическую программу. Однако сделал он это в штуку. Ключевыми пунктами стали: всеобщее медицинское обслуживание, бесплатные школьные обеды и дошкольное образование, создание высокооплачиваемых рабочих мест и отмена «несправедливых» тарифов.

К тому же Ньюсом предложил ввести бесплатные яйца, субсидии на гель для волос «для симпатичных демократов», легализовать каннабис и отменить доплаты на платформе Ticketmaster для поклонников Тейлор Свифт.

Шатдаун в США начался 1 октября 2025 года. Конгресс не смог согласовать проект бюджета, из-за чего правительство и прекратило свою работу. Уточняется, что около 750 тысяч американских госслужащих будут отправлены в неоплачиваемые отпуска. Предыдущий шатдаун случился в конце 2018 года и продлился 35 дней, став самым продолжительным за всю историю США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о шатдауне в стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Вертолет Ми-28нм выполняет боевое задание. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
Трофим и Зосима: что можно и нельзя делать 2 октября
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
5:45
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 14-летней Киры
5:34
«Пошел запах по школе»: каким веществом отравили детей в Екатеринбурге
5:23
Россияне смогут поехать без визы еще в четыре страны

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео