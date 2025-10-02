В Севастополе стабилизировались топливные поставки и снизилась цена на бензин

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Продажу в одни руки на заправках ТЭС ограничивали с 29 сентября.

Что известно о снижении цен на бензин в Севастополе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Топливные поставки стабилизировались и произошло снижение цен на бензин в Севастополе. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства города.

До этого политик сообщал, что отпуск АИ-95 на ТЭС без ограничений сможет вернуться в ближайшие дни при условии возобновления отгрузки топлива с нефтеперерабатывающих заводов. Также губернатор отмечал, что АИ-95NP, АИ-95 и АИ-92 получится купить на 14 АЗС ТЭС, а АИ-92 — на четырех заправках АТАН.

Продажу на заправках ТЭС ограничивали на 30 литров на автомобиль с 29 сентября. В последние три дня на АЗС формировались очереди, так как водители стремились запастись топливом, в том числе хотели набрать в канистры и подвесные баки.

На территории Крыма также наблюдались проблемы с топливом на АЗС. Глава республики Сергей Аксенов передавал, что власти договорились с основными местными нефтетрейдерами по фиксированной стоимости бензина и дизельного топлива на период в 30 дней.

Ранее, писал 5-tv.ru, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил о полном контроле ситуации на топливном рынке России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:40
Песков рассказал о роли Европы в нагнетании ситуации в мире
18:36
Неразделенная любовь: подросток насмерть сбил двух школьниц
18:31
Путин: в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему и ставки высоки
18:19
Освобожденные из плена ВСУ российские военные поделись эмоциями
18:10
По опыту Уильяма и Дианы: как Кейт Миддлтон воспитывает своих детей
18:05
В Севастополе стабилизировались топливные поставки и снизилась цена на бензин

Сейчас читают

Выступление Путина на Валдайском форуме — прямая трансляция
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео