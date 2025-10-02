В Севастополе стабилизировались топливные поставки и снизилась цена на бензин

Топливные поставки стабилизировались и произошло снижение цен на бензин в Севастополе. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства города.

До этого политик сообщал, что отпуск АИ-95 на ТЭС без ограничений сможет вернуться в ближайшие дни при условии возобновления отгрузки топлива с нефтеперерабатывающих заводов. Также губернатор отмечал, что АИ-95NP, АИ-95 и АИ-92 получится купить на 14 АЗС ТЭС, а АИ-92 — на четырех заправках АТАН.

Продажу на заправках ТЭС ограничивали на 30 литров на автомобиль с 29 сентября. В последние три дня на АЗС формировались очереди, так как водители стремились запастись топливом, в том числе хотели набрать в канистры и подвесные баки.

На территории Крыма также наблюдались проблемы с топливом на АЗС. Глава республики Сергей Аксенов передавал, что власти договорились с основными местными нефтетрейдерами по фиксированной стоимости бензина и дизельного топлива на период в 30 дней.

Ранее, писал 5-tv.ru, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил о полном контроле ситуации на топливном рынке России.

