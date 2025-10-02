Путин: перемены в мире происходят в одночасье и к ним не подготовиться

Мария Гоманюк
Реакция государства должна быть моментальной, в режиме реального времени.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Сложившаяся многополярность определяет те рамки, в которых действует государство. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе XXII ежегодного заседания клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

«Это намного более открытое творческое пристрастно внешнеполитического поведения, здесь практически нет ничего заранее предопределенного. Многое зависит от точности, выветренности, степени выдержанности, продуманности действий каждого участника международного общения», — отметил Путин.

При этом российский президент подчеркнул, что на обширном пространстве легко заблудится и потерять ориентиры, что часто происходит.

«Пространство многополярности очень динамично. Перемены происходят быстро и порой внезапно, в одночасье. И к ним трудно подготовиться и их порой невозможно предугадать», — сказал Путин.

В связи с этим реакция должна быть моментальной, в режиме реального времени.

«Это пространство гораздо более демократично. Оно открывает возможность и дорогу большому числу политических и экономических игроков. Никогда на мировой арене не было такого количества стран, влияющих или стремящихся влиять на важнейшие региональные и глобальные процессы», — заключил российский лидер.

Путин заявил, что международные отношения переживают кардинальную трансформацию, а многополярность стала прямым следствием попыток сохранить и установить глобальную гегемонию.

Главная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай», состоит в формировании обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой находится уважение к суверенитету и взаимовыгодное партнерство между странами.

Ключевое направления нынешнего заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Состоится мероприятие с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем принимают участие 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, в числе которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания занесены пленарные сессии, тематические дискуссии и презентация докладов, на которой происходит обсуждение вопросов многополярности и глобальной безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему и ставки высоки.

