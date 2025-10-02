Путин: безопасности нет ни для кого, если это идет за счет других государств

Безопасности нет ни для кого, если безопасность одной страны обеспечивается за счет другой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Наша страна последовательно отстаивала и отстаивает принцип неделимости безопасности. Не раз говорил, безопасность одних не может быть обеспечена за счет других. В противном случае безопасности нет вообще, нет ни для кого. Добиться утверждения такого принципа не удалось», — сказал российский лидер.

Как отметил Путин, ничем не ограниченная жажда власти тех, кто после Холодной войны считал себя победителем, привели к стремлению навязать всем односторонние и субъективные представления о безопасности. Именно это и стало первопричиной не только украинского, но и многих других острых конфликтов в прошлом и нынешнем столетии.

Президент России подчеркнул, что только кропотливая общая работа государств сможет решить проблемы безопасности текущего века. При этом безопасность в мире сегодня — явление еще более сложное, чем раньше и напрямую зависит от возможности человечества отвечать на вызовы.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

