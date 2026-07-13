«В несколько раз мощнее»: Путин предупредил об ответах на удары по России

Путин: ответы России на удары противника будут в несколько раз мощнее

Ответы России на удары по своей территории будут зеркальными и значительно мощнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки Народного фронта «Все для Победы!».

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее», — заявил Путин.

По словам главы государства, противник будет ощущать последствия таких ответов с нарастающим масштабом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин заявил о способности россиян преодолевать любые трудности и страхи. По словам президента России, именно это помогает стране двигаться вперед и становиться сильнее.

Президент также отметил, что Россия продолжает развивать экономику, укреплять финансовую систему, совершенствовать вооруженные силы и добиваться новых результатов в оборонно-промышленном комплексе. При этом важную роль в этом играет работа граждан страны.

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