Бизнес как барометр: Путин обсудил с главой ТПП борьбу с коррупцией

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Предприниматели помогают выявлять нарушения.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Путин обсудил с главой ТПП работу по борьбе с коррупцией

Российские предприниматели больше всего помогают государству в борьбе с коррупционерами. Взятки наносят колоссальный ущерб бизнесу, и логично, что он хочет избавиться от такой нагрузки. Инструмент для этого есть. Как раз об этом сегодня в Кремле президенту рассказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России.

«Сергей Николаевич, как ТПП работает в сфере борьбы с коррупцией?» — задал вопрос президент РФ Владимир Путин.

«У нас есть такой опрос, который мы проводим, — „Бизнес-барометр коррупции“. Ежегодно проводим, вписан даже в программу деятельности, по вашему поручению которую мы выполняем. Порядка 40 тысяч участников этого опроса ежегодно у нас, и мы потом рассылаем итоги этого опроса во все органы власти. Очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие вообще коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции», — рассказал глава ТПП Сергей Катырин.

Обсудили и защиту российского бизнеса на международном уровне. Сергей Катырин отметил, что арбитражные суды в Лондоне и Стокгольме в коммерческих спорах работают явно против наших компаний. Владимир Путин назвал такие решения неправовыми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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