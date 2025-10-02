«Мы сделаем то же самое»: Путин предупредил о зеркальном ответе на ядерные испытания

Путин предупредил о зеркальном ответе на ядерные испытания

Москва в курсе, что ряд стран готовят испытания ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Кое-кто готовит эти испытания. Мы это видим, знаем, и если они произойдут, мы сделаем то же самое», — сказал президент.

При этом Россия готова зафиксировать на год статус-кво для договора об СНВ.

Диалог по этому вопросу Путин назвал непростым. Если американской стороне не нужно продление договора — то оно будет не нужно и российской.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

