«Подводные камни»: Путин высказался о продлении ДСНВ

Путин: в диалоге РФ и США по продлению ДСНВ существуют подводные камни

Диалог между Россией и США по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является непростой темой, так как существует множество «подводных камней». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Если американская администрация согласится с нашим предложением, то что будет дальше в течение года, я знаю, а что будет дальше за этими рамками, трудно сказать. Диалог непростой. Мы знаем подводные камни этого диалога», — подчеркнул глава государства.

Также президент напомнил, что Россия нигде не размещает свое ядерное оружие, кроме территории Белоруссии. В то же время Вашингтон делает это «по всему миру, во всей Европе, в Турции».

Как отметил глава государства, международное сообщество давит на Москву, чтобы та уговорила Китай присоединиться к ДСНВ. Однако при этом никто не учитывает ядерного потенциала Франции и Великобритании, которые входят в блок НАТО.

Кроме того, Путин сообщил, что Россия и США сохраняют ядерный паритет, несмотря даже на то, что Москва располагает меньшим количеством подводных лодок, на борту которых размещены баллистические ракеты.

К тому же глава государства отметил, что «уровень современности» ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России значительно выше, чем у любой другой ядерной страны мира.

Ключевой темой XXII ежегодного собрания клуба «Валдай» было создание новой системы международных отношений, где приоритет отдается суверенитету и взаимовыгодному сотрудничеству.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем принимают участие 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания входят пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

