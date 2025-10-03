«Подводные камни»: Путин высказался о продлении ДСНВ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 36 0

Международное сообщество давит на Москву, чтобы та уговорила Китай присоединиться к договору.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: в диалоге РФ и США по продлению ДСНВ существуют подводные камни

Диалог между Россией и США по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является непростой темой, так как существует множество «подводных камней». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Если американская администрация согласится с нашим предложением, то что будет дальше в течение года, я знаю, а что будет дальше за этими рамками, трудно сказать. Диалог непростой. Мы знаем подводные камни этого диалога», — подчеркнул глава государства.

Также президент напомнил, что Россия нигде не размещает свое ядерное оружие, кроме территории Белоруссии. В то же время Вашингтон делает это «по всему миру, во всей Европе, в Турции».

Как отметил глава государства, международное сообщество давит на Москву, чтобы та уговорила Китай присоединиться к ДСНВ. Однако при этом никто не учитывает ядерного потенциала Франции и Великобритании, которые входят в блок НАТО.

Кроме того, Путин сообщил, что Россия и США сохраняют ядерный паритет, несмотря даже на то, что Москва располагает меньшим количеством подводных лодок, на борту которых размещены баллистические ракеты.

К тому же глава государства отметил, что «уровень современности» ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России значительно выше, чем у любой другой ядерной страны мира.

Ключевой темой XXII ежегодного собрания клуба «Валдай» было создание новой системы международных отношений, где приоритет отдается суверенитету и взаимовыгодному сотрудничеству.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем принимают участие 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания входят пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин предупредил о зеркальном ответе на ядерные испытания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:48
«Стабильные и стратегические»: Путин и Додик оценили отношения Москвы и Белграда
0:34
Последнее утро: отец разбудил детей в школу, а затем застрелил их
0:29
«Осадочек остался»: Путин об отношениях России с Финляндией и Швецией
0:18
Премьер Бельгии предложил «коалиции желающих» стать «коалицией платящих»
0:05
«Подводные камни»: Путин высказался о продлении ДСНВ
23:57
В Смоленске на базе УФСБ открылся историко-демонстрационный комплекс

Сейчас читают

Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео