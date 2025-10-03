Не только визуальный шум: в РФ хотят запретить рекламные прицепы

В России хотят запретить рекламные прицепы

Рекламу на колесах предлагают запретить по всей стране. Инициатива убрать с улиц прицепы с билбордами, которые раздражают жителей многих городов, мешают пешеходам и автомобилистам, исходит из Петербурга. Ведь в Северной столице старые Газели и ржавые тележки еще и портят открыточные виды.

А вот надо ли в этой ситуации учитывать еще и мнение бизнесменов, разбиралась корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Яркая, громоздкая, с навязчивыми слоганами — автоприцепы с рекламой захламили улицы Москвы и Санкт-Петербурга. Чаще всего их установка ни с кем не согласована и вызывает массу негодования.

«Эти автомобили здесь стоят и загрязняют окружающую среду. Здесь стоят и ржавеют», — рассказал житель Москвы Артем.

Огромные билборды на колесах заслоняют обзор выезжающим с парковки автомобилям. Мешают проходу пешеходов. В конце концов, портят внешний облик города и создают визуальный шум. А еще — занимают дефицитные парковочные места.

«Их и так тяжело найти, а во-вторых такая машина наоборот занимает еще и добавочное место, вот поэтому негативно. Конечно, сейчас лучше стала обстановка за последние годы, если помните, ранее была реклама и на прицепах, и на вывесках зданиях. Сейчас это все стало чиститься, вот даже можете сейчас внимательно посмотреть: фасады зданий стали чистые. Хотелось бы и решить этот вопрос», — поделился Евгений — житель Санкт- Петербурга.

За решение вопроса взялись в Санкт-Петербурге. Если не запретить вовсе, то хотя бы обязать регистрировать такие рекламные договоры и маркировать по принципу рекламы в интернете, чтобы можно было по коду отследить заказчика и привлечь к ответственности при наличии жалоб.

«Очень важно, чтобы в случае нарушений могли очень быстро при необходимости представителя правопорядка идентифицировать, кто является владельцем данного прицепа, кто, соответственно, является выгодоприобретателем этой рекламы», — отметил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Панов Дмитрий Вячеславович.

В интернете полно объявлений с предложением арендовать прицеп. Цена начинается от 15 тысяч рублей в месяц. Журналисты обратились в одну из компаний, которая обещает взять на себя все возникающие проблемы.

«Мы их сами вам привозим, устанавливаем. А дальше раз в две недели желательно переставлять хотя бы между собой местами эти два прицепа, чтобы законодательство соблюдать», — сказали в компании.

Получается, каждые две недели двигай хоть на метр конструкцию и, по сути, закон не нарушаешь. А если и не перемещать прицеп — – штраф для юридических лиц, разместивших рекламу около миллиона рублей, для ИП- 50 тысяч. Но доказать нарушение очень сложно.

«Данный вид рекламы фактически является легальным, но при условии того, что машина находится в движении. Если автомобиль или прицеп длительное время располагаются на одном и том же месте, или, например, в конструкции транспортного средства, в том числе с прицепом, внесены какие-то изменения, которые делают ее похожими на определенный товар, то такая реклама уже запрещена», — пояснил Бажор Михаил Юрьевич, генеральный директор юридической фирмы.

Оказалось, эффективнее выставлять машины с контактом продавца — на парковке какого-нибудь супермаркета, который за сутки посещает больше людей, чем любой авторынок.

«Паразиты, которые просто пытаются найти какую-то лазеечку и на ней зарабатывать. Их не беспокоит безопасность, их интересуют деньги. Не беспокоит безопасность и внешний вид, потому что их интересует дешевая реклама. Вот и встретились два бедолаги в каком-то формате. Если вы посмотрите на эту рекламу, там не увидите какой-то крутой бренд западный, премиальный. Это все очень, такое себе, знаете, даже по уровню креатива, дизайна не очень хорошее. Поэтому, конечно же, для экономики это невысокая потеря», — считает маркетолог Денис Федоренко.

Гонять таких продавцов очень сложно. Закон о рекламе, по сути, не нарушают, ПДД тоже. Вот и получается, что эти раздражающие конструкции на колесах пока что вполне легально оккупируют парковки городов.