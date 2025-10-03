Самый русский поэт: 130 лет со дня рождения Сергея Есенина

3 октября отмечается 130 лет со дня рождения поэта Сергея Есенина

Сегодня ровно 130 лет со дня рождения одного из величайших и цитируемых поэтов XX века, которого по праву называют истинно-народным. За свою короткую, но яркую жизнь Сергей Есенин создал более 400 поэм и стихов и оставил настолько глубокий след в искусстве, что до сих пор, даже спустя целый век, его поэзию перекладывают на музыку сотни модных исполнителей. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев вслушался в куплеты, знакомые каждому.

Кто самый русский поэт? Изысканный дипломат Тютчев прекрасен. Афанасий Фет пришел с приветом, Пушкин вообще наше все. Но спроси, кто именно самый русский — 9 из 10 назовут Есенина.

«Не жалею, не зову, не плачу», «Отговорила роща золотая», «Ты жива еще моя старушка», «Письмо матери» — это народные хиты, которые до сих пор поют за столом, до сих пор перепевают, и это уже является знаком качества. Есенинский романс — это всегда в самое сердце, это всегда проникновенно, в самую душу», — отметил народный артист России Сергей Безруков.

Иначе бы его стихи и не вспомнили за столом после трех пирожков. Ну, когда доходит до фазы «щас спою».

«Можно прочесть, можно вслух, можно даже с выражением, как в школе учили: „Клен ты мой опавший, клен заледенелый…“. А можно завести песню, это же совсем другое дело», — рассказал корреспондент.

Талантище и пьяница, бабник и умница. Назовите поэта, который более соответствует культурному коду загадочной славянской души? А эта душа — поет. Когда ей хорошо. И когда плохо.

Удивительно, как этот пацан, он ведь всего 30 лет прожил, попадает в ритм нашего дыхания век спустя.

«Целая куча поэтов Серебряного века, они о чем писали-то? Там о любви, там о чем-то еще. В основном такие все завуалированные с какими-то непонятными словами. Понимаете, русскому человеку это было не совсем. И вдруг появляется человек, так скажем, из села Константиново, который неожиданно вдруг четко и мощно обозначил все углы», — отметил лидер группы «Монгол Шуудан» Валерий Скородед.

А представьте, как Есенин удивился бы, узнав, что на свете есть рэперы или там хип-хоперы. И берут ведь его стихи. Читают под музыку. Почему? Потому что шикарно выходит.

«Как-то вот действительно легко ложится. Где-то для современного мира простоват, как будто бы, слог. Да, или какие-то слова уже не в обиходе. Но в целом его форма ложится как в поп-жанр, так и в рок-жанр, так и в хип-хоп», — сказал рэп-исполнитель Александр Степанов (ST).

Ладно, хватит лирики. Есенин же озорной гуляка. Так гуляем!

«Это просто, доступно, красиво, ритмично и, собственно, народно», — считает музыкальный руководитель группы «Альфа» Сергей Сафонов.

А вот уже и искусственный интеллект оживляет молодого повесу. Куча лайков — неспроста.

«Я раньше, в школе, не очень его любил. Я думал, что он такой озорной гуляка, как он писал, а теперь он очень глубокий, переживающий человек, который имел очень драматичную и сложную судьбу», — рассказал дизайнер и продюсер DJ Блокnote.

В общем, кой черт вас, Сережа, занес с московских изогнутых улиц в этот питерский «Англетер»? Песни на ваши стихи — это же не ода вам, это ода нам. Вот той самой загадочной душе. Которую вы, того не зная, наполняете воздухом.

