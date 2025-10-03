«Строим семью»: сын Михаила Круга женился на участнице шоу «Давай поженимся!»

Сын Михаила Круга Александр женился на участнице шоу «Давай поженимся!»

Сын знаменитого певца Михаила Круга Александр женился на своей избраннице Ульяне, с которой познакомился на шоу «Давай поженимся!». Об этом сообщила невестка в своем Telegram-канале.

«Мы поженились. И вот уже два месяца как строим самую настоящую, счастливую семью, уже официально», — заявила девушка.

Кроме того, она еще раз призналась в любви к своему мужу и подчеркнула, что никогда не ощущала столько любви в своей жизни.

Судя по тексту публикации, свадьба состоялась 1 августа. Однако информация о торжественном мероприятии появилась только сейчас.

На снимках, опубликованных невесткой, она стоит в белом кружевном платье и держит в руках скромный букетик белых роз. Жених же выбрал светлые брюки и такого же цвета пиджак. Образ дополнил галстук-бабочка кремового оттенка.

Круг сделал предложение Ульяне во время отдыха в Таиланде в середине июня 2025 года. В то же время познакомились молодожены еще в 2024-м, когда Александр принял участие в шоу «Давай поженимся!». Пойти на программу Круг решил после того, как потерял надежду найти вторую половинку в повседневной жизни. Именно тогда сын знаменитого певца сделал выбор в пользу Ульяны — SMM-специалиста и стилиста из Москвы.

