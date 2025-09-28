Ландыши и поцелуи: Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко

Певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко

Американская певица Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Об этом сообщает газета New York Post.

В личном блоге исполнительница опубликовала несколько фото и видео с церемонии. Гомес позировала в элегантном атласном платье ручной работы с вышивкой. В то же время ее муж надел классический черный костюм и галстук-бабочку. Практически на всех снимках артистка держит в руках скромный букет ландышей. На одном из кадров можно заметить обручальное кольцо на безымянном пальце исполнительницы.

Кроме того, Гомес опубликовала и видео, на котором молодожены бегут по зеленой лужайке, держась за руки. На другом ролике артистка поправляет галстук-бабочку Бланко, а затем знаменитости целуются.

Певица под публикацией оставила лишь небольшой текст с указанием даты — 09.27.25. Однако Бланко написал комментарий, в котором назвал Гомес своей женой.

Мероприятие посетили многие знаменитости, среди которых певица Тейлор Свифт, актер Пол Радд, актриса Эшли Парк, певица и актриса Пэрис Хилтон и музыкант Эд Ширан.

О помолвке Гомес и Бланко стало известно в декабре 2024 года. Тогда же сообщалось, что свадьба пройдет в округе Санта-Барбара в Калифорнии.

