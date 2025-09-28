Ландыши и поцелуи: Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 50 0

Исполнительница была в элегантном атласном платье ручной работы с вышивкой.

Как прошла свадьба Селены Гомес

Фото: www.globallookpress.com/ CraSH

Певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко

Американская певица Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Об этом сообщает газета New York Post.

В личном блоге исполнительница опубликовала несколько фото и видео с церемонии. Гомес позировала в элегантном атласном платье ручной работы с вышивкой. В то же время ее муж надел классический черный костюм и галстук-бабочку. Практически на всех снимках артистка держит в руках скромный букет ландышей. На одном из кадров можно заметить обручальное кольцо на безымянном пальце исполнительницы.

Кроме того, Гомес опубликовала и видео, на котором молодожены бегут по зеленой лужайке, держась за руки. На другом ролике артистка поправляет галстук-бабочку Бланко, а затем знаменитости целуются.

Певица под публикацией оставила лишь небольшой текст с указанием даты — 09.27.25. Однако Бланко написал комментарий, в котором назвал Гомес своей женой.

Мероприятие посетили многие знаменитости, среди которых певица Тейлор Свифт, актер Пол Радд, актриса Эшли Парк, певица и актриса Пэрис Хилтон и музыкант Эд Ширан.

О помолвке Гомес и Бланко стало известно в декабре 2024 года. Тогда же сообщалось, что свадьба пройдет в округе Санта-Барбара в Калифорнии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь народного артиста России Олега Газманова выходит замуж.

