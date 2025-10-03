Откуда берутся дети: начались клинические испытания роботов для оплодотворения

Диана Кулманакова
Точность отбора эмбрионов системой выше, чем при визуальном анализе специалиста.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

Клинические испытания роботов для оплодотворения начались в Мексике

Первые клинические испытания автоматизированной системы Aura в области экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) стартовали в столице Мексики, сообщает The Washington Post.

Уникальный проект дает бесплодным парам, в том числе из отдаленных регионов страны, возможность пройти процедуру бесплатно — в рамках эксперимента по внедрению искусственного интеллекта и робототехники в репродуктивную медицину.

Как работает система

Система Aura создана стартапом Conceivable Life Sciences, основанным врачом-репродуктологом Алехандро Чавес-Бадиола.

Технология автоматизирует 205 рутинных этапов ЭКО — от заморозки яйцеклеток до формирования эмбрионов. Алгоритмы ИИ выполняют тонкий отбор сперматозоидов и анализ эмбрионов по миллионам параметров. Роботизированные манипуляторы копируют движения лучших эмбриологов, включая один из самых сложных этапов — инъекцию спермы в яйцеклетку.

Первые результаты

За три года испытаний, проводившихся в разных условиях, с использованием системы уже было зачато и родилось более 20 детей. По словам экспертов, точность отбора эмбрионов системой выше, чем при визуальном анализе специалиста.

Для пар из регионов Мексики участие в клиническом исследовании стало шансом, который они в обычной ситуации не смогли бы себе позволить: стоимость одной процедуры ЭКО в стране может достигать до 10 тысяч долларов (810 тысяч рублей), что делает ее недоступной для большинства.

Потенциальный прорыв

Эксперты отмечают, что внедрение автоматизации в ЭКО может стать революцией в репродуктивной медицине. Снижение стоимости процедуры сделает ее доступной для гораздо большего числа семей. Унификация и повышение точности за счет ИИ снизят человеческий фактор и увеличат вероятность успешного зачатия.

