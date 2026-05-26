Археолог Бутягин рассказал о пожелании украинца в польской тюрьме

Бутягин рассказал, что украинец в польской тюрьме пожелал ему освобождения

Во время прогулки в польской тюрьме один из украинцев пожелал российскому археологу Александру Бутягину попасть в список обмена пленными. Об этом ученый рассказал агентству РИА Новости.

По словам Бутягина, в камере, где он находился, не раз обсуждали гипотетическую возможность обмена. Однажды один украинец, которого он встретил на прогулке, сказал, что тому лучше бы не попадать в руки киевских властей.

«Он сразу же сказал: «Хорошо бы, если бы тебя обменяли, потому что на Украину тебе попадать не стоит», — уточнил археолог.

Как добавил Бутягин, пока он был в польской тюрьме, заключенные к нему нормально относились, то есть никак не принижали за то, что он русский. Кроме того, даже некоторые охранники ему сочувствовали.

Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины, где ему вменяли незаконные археологические работы в Крыму. В марте окружной суд Варшавы признал допустимой его экстрадицию, после чего защита подала апелляцию, но ее не рассмотрели.

В конце апреля Бутягина освободили из польской тюрьмы в результате обмена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.