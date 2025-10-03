Три самых полезных овоща: какие продукты стоит включить в рацион осенью

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

В этот период организму особенно не хватает витаминов и питательных веществ.

Какие продукты стоит включить в рацион осенью?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Астапкович

Врач-диетолог Устинова: тыква, свекла и капуста — самые полезные осенние овощи

Три самых полезных осенних овоща — тыква, свекла и капуста. Таким мнением с Газета.ру поделилась врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

По ее словам, эти продукты стоит включить в рацион с наступлением холодов, так как они укрепляют иммунитет. В тыкве, как отметила врач, содержится очень мало калорий. Поэтому она идеально подойдет тем, кто решил следить за фигурой. Этот овощ богат витамином А, который необходим для нормальной работы иммунной системы, хорошего зрения и гормонального баланса.

Елена Устинова добавила, что не менее полезна свекла. Ее главная ценность — антоцианы. Они обладают мощным антиоксидантным действием, замедляют процессы старения и даже помогают бороться со стрессом. Свекла также способна нормализовать работу ЖКТ.

Белокочанная капуста — третий полезный осенний овощ. В нем содержатся вещества, снижающие риск развития рака молочной железы у женщин. Помимо этого, в капусте есть еще редкий элемент — U. Благодаря ему слизистая оболочка заживает быстрее, а возможность обострения гастрита и язвы практически сводится к нулю. Диетолог отметила, что люди, у которых, наоборот, есть заболевания желудка, стоит исключить капусту из рациона. Это нужно делать во время обострения болезни.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, помогает ли острая еда похудеть.

