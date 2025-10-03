Найдена новая волшебная палочка? Помогает ли острая еда похудеть

Острая пища помогает сжигать больше калорий

Содержащееся в острой пище вещество капсаицин придает ей жгучесть, а также влияет на процесс похудения. Об этом рассказал кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru.

Прежде всего, капсаицин ненадолго может повышать температуру тела и ускорить обмен веществ. Организм в таком случае сжигает чуть больше калорий, чтобы переварить еду и просто «остыть». Как итог — 50 дополнительных сожженных калорий. Кроме того, капсаицин может вызывать чувство насыщения. Это, в свою очередь, поможет избежать лишних вредных перекусов.

Также это вещество заставляет наше тело использовать жировые запасы в качестве источника энергии чуть активнее, так как оно влияет на процесс окисления жиров.

Но стоит помнить, что острая еда — это не тот самый секрет похудения, который все мечтают узнать. Те 50 калорий эквивалентны десятиминутной быстрой ходьбе. Без дефицита калорий результата вы не увидите. Похудеть можно лишь тогда, когда вы включите в свою жизнь спорт и правильное сбалансированное питание, говорит Сокольский.

При этом некоторые острые блюда сами по себе довольно калорийны. Например, от поедания карри, острых крылышек или начос не стоит ожидать какого-то нужного эффекта на весах. Результат, скорее, будет противоположным. Острая еда — это лишь вспомогательное средство, а не основа диеты.

Тем, у кого чувствительный желудок, гастрит, язва, рефлюкс или проблемы с поджелудочной железой, такая пища и вовсе противопоказана.

Ранее 5-tv.ru писал о пяти специях, которые помогут не заболеть осенью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.