Найдена новая волшебная палочка? Помогает ли острая еда похудеть

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Любителям блюд «погорячее» стоит обратить внимание на влияние такой пищи на организм.

Помогает ли острая еда похудеть

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Острая пища помогает сжигать больше калорий

Содержащееся в острой пище вещество капсаицин придает ей жгучесть, а также влияет на процесс похудения. Об этом рассказал кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru.

Прежде всего, капсаицин ненадолго может повышать температуру тела и ускорить обмен веществ. Организм в таком случае сжигает чуть больше калорий, чтобы переварить еду и просто «остыть». Как итог — 50 дополнительных сожженных калорий. Кроме того, капсаицин может вызывать чувство насыщения. Это, в свою очередь, поможет избежать лишних вредных перекусов.

Также это вещество заставляет наше тело использовать жировые запасы в качестве источника энергии чуть активнее, так как оно влияет на процесс окисления жиров.

Но стоит помнить, что острая еда — это не тот самый секрет похудения, который все мечтают узнать. Те 50 калорий эквивалентны десятиминутной быстрой ходьбе. Без дефицита калорий результата вы не увидите. Похудеть можно лишь тогда, когда вы включите в свою жизнь спорт и правильное сбалансированное питание, говорит Сокольский.

При этом некоторые острые блюда сами по себе довольно калорийны. Например, от поедания карри, острых крылышек или начос не стоит ожидать какого-то нужного эффекта на весах. Результат, скорее, будет противоположным. Острая еда — это лишь вспомогательное средство, а не основа диеты.

Тем, у кого чувствительный желудок, гастрит, язва, рефлюкс или проблемы с поджелудочной железой, такая пища и вовсе противопоказана.

Ранее 5-tv.ru писал о пяти специях, которые помогут не заболеть осенью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:36
«Думал, что это сон»: американский школьник зарезал сестру-близнеца во время приступа лунатизма
8:29
Популярный футбол или акробатика: какие секции можно выбрать на mos.ru
8:22
Ошпарила лицо младенца: мать пытала четырехмесячного дочь, потому что хотела родить мальчика
8:07
Рецепт мужского супа для здоровья: это блюдо разгонит кровь и повысит либидо
8:04
Найдена новая волшебная палочка? Помогает ли острая еда похудеть
8:00
Загадка смерти Есенина: что на самом деле случилось с великим поэтом

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Путин выступил на форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде. Главное

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео