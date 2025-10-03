«Мой сын будет гордиться»: принц Уильям поделился планами по изменению монархии

Принц Уильям: собираюсь изменить монархию к лучшему, чтобы мои дети гордились

Принц Уильям заявил, что намерен реформировать британскую монархию так, чтобы его дети гордились ее будущим. Об этом он откровенно рассказал канадскому актеру Юджину Леви во время визита в Виндзорский замок, передает издание Mirror.

По его словам, важно сохранять традиции, но также необходимо задаваться вопросом, насколько они актуальны сегодня.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что перемены входят в мои планы. Перемены к лучшему — и я принимаю это, и мне это нравится. <…> Я хочу создать мир, в котором мой сын будет гордиться тем, что мы делаем, мир и работу, которые действительно меняют жизнь людей к лучшему», — отметил наследник престола.

Говоря о своем детстве и разводе родителей, он подчеркнул, что стремится не повторять их ошибок и создать своим детям атмосферу тепла и стабильности. Уильям рассказал, что он с супругой Кейт Миддлтон старается строить жизнь вокруг детей, у которых пока нет телефонов, но они активно занимаются спортом и музыкой.

В интервью он также вспомнил бабушку — королеву Елизавету II, с которой у него были особенно теплые отношения, и признался, что редко задумывается о том, что станет королем.

«Он оказался очень человечным, веселым и остроумным. Честно говоря, с ним было весело проводить время», — отметил журналист после встречи с принцем.

Принц Уильям может стать королем, когда его отец, король Карл III, перестанет занимать трон, то есть уйдет в отставку или скончается. Он — первый в линии престолонаследия после своего отца.

Состояние здоровья короля Карла III, который болен раком предстательной железы, в последние месяцы значительно ухудшилось. Ему тяжело передвигаться по своему поместью в Норфолке, и он вынужден пользоваться тростью. Для облегчения боли король иногда употребляет алкоголь, в частности виски.

