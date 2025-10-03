С заботой о безопасности: как на заводе «Маяк» перерабатывают ядерные отходы

На заводе «Росатома» из ядерных отходов будут делать особое стекло

Новейшее оборудование позволит сделать радиоактивные отходы безопасными. Сложнейшими процессами займутся на заводе «Росатома» «Маяк». Специалисты предприятия разработали и изготовили особую печь. О самом экологичном способе обращения с опасными отходами узнал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Отработанное ядерное топливо сливают в специальные контейнеры. В таком виде оно выходит из новой стекловаренной печи, которую запустили на заводе «Маяк» в городе Озерск. У мониторов за процессом следят работники госкорпорации «Росатом». Дело ответственное — это первый запуск. Еще и начальство по видеосвязи следит.

Это так называемый процесс «остекловывания». Радиоактивные отходы нагревают до экстремально высоких температур, более тысячи градусов. И они становятся как стекло.

«Для того, чтобы перевести в безопасное состояние радиоактивные отходы жидкой консистенции и сделать их твердыми. Уменьшение при этом происходит в 400-500 раз», — рассказал сотрудник производственного объединения «Маяк» Евгений Зубриловский.

В такой форме и хранить отходы проще, меньше места нужно. И главное — безопаснее. В России сегодня накоплено 30 тысяч тонн отработанного ядерного топлива.

«Строится атомный ледокольный флот. Вот например отсюда, из Петербурга, в Мурманск не так давно отравился новый атомоход „Якутия“. Сейчас здесь строят „Чукотку“ и „Ленинград“. Это все ледоколы одной серии. Всего на Северном морском пути их будет аж 14», — рассказал корреспондент.

Более того, за ближайшие два десятилетия в стране построят 38 новых блоков атомных электростанций общей мощностью 29 гигаватт — больше, чем за всю историю атомной энергетики.

«Мы не просто шагнем в следующее десятилетие, в 2030-е годы с увеличением доли атомного электричества в РФ, мы шагнем еще в четвертое поколение, в новый технологический уклад атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Те самые 30 тысяч тонн, да и вообще все отработанное ядерное топливо сегодня — ценнейший ресурс. Ведь уран на земле не бесконечен. Ученые считают, что его запасы иссякнут уже через полвека. Решение — переход на замкнутый ядерный топливный цикл. То есть, использование отходов повторно.

«Можно извлечь до 90-95% полезных компонентов для того, чтобы запустить их в повторное многократное использование», — сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Андрей Никипелов.

Первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом построят в Томской области уже в 2030-м. А остатки топлива, которое уже нельзя использовать повторно, будут превращать в стекло здесь, на заводе «Маяк» в Озерске.

