В России определили победителя конкурса Учитель года

Победителем конкурса «Учитель года — 2025» стал преподаватель из Белгородской области Дмитрий Баланчуков. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Баланчуков обучает английскому и китайским языкам. Имя победителя было объявлено во время торжественной церемонии объявления лауреатов профессиональных конкурсов в рамках Форума классных руководителей в Национальном центре «Россия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ИИ для учителей и школьников хотят создать в России. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил на Всероссийском форуме классных руководителей. При этом он отметил, что ни одна нейросеть не может заменить живого общения с педагогом. Это даже отражено в стратегии развития образования.

В рамках мероприятия сегодня говорят и о том, как воспитать настоящих патриотов. Сергей Кириенко подчеркнул, что учителя своим примером показывают детям, что значит быть достойным человеком.

