В России определили победителя конкурса «Учитель года — 2025»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 57 0

Церемонии проходила в рамках Форума классных руководителей в Национальном центре «Россия».

В России определили победителя конкурса Учитель года

Фото: Telegram/Официальный канал Министерства просвещения России/minprosrf

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Победителем конкурса «Учитель года — 2025» стал преподаватель из Белгородской области Дмитрий Баланчуков. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Баланчуков обучает английскому и китайским языкам. Имя победителя было объявлено во время торжественной церемонии объявления лауреатов профессиональных конкурсов в рамках Форума классных руководителей в Национальном центре «Россия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ИИ для учителей и школьников хотят создать в России. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил на Всероссийском форуме классных руководителей. При этом он отметил, что ни одна нейросеть не может заменить живого общения с педагогом. Это даже отражено в стратегии развития образования.

В рамках мероприятия сегодня говорят и о том, как воспитать настоящих патриотов. Сергей Кириенко подчеркнул, что учителя своим примером показывают детям, что значит быть достойным человеком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:18
«Я потеряла малыша»: Айза рассказала о личной трагедии
13:10
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
13:06
«Садовая лопатка» появилась на месте «Большой глины» у «ГЭС-2» в Москве
12:57
Грязное дело: очистные сооружения на Волге и Байкале не работают в полном объеме
12:48
Количество регионов с упрощенной сдачей ОГЭ увеличат до шести
12:39
Пока мать спала: семилетний мальчик застрял в окне автомобиля и умер

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео