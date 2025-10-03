Норвежские солдаты заблудились на границе с Россией

Норвегия потеряла сразу десять своих солдат на крупных военных учениях неподалеку от российской границы.

Новобранцы не явились на финальную точку. Почти сутки о них ничего не было известно. Их искали сослуживцы, полицейские, кинологи с собаками, даже представители Красного креста. На поиски поднимали беспилотники и авиацию.

Среди версий пропажи появлялись даже слухи о руке Москвы. В итоге выяснилось, что бойцы просто не справились с элементарным ориентированием на местности, без телефонов и раций. Они сбились с маршрута и не смогли найти лагерь.

