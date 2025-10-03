Норвежские солдаты заблудились на границе с Россией

Эфирная новость 25 0

Ориентирование на местности без телефонов и раций оказалось непосильной задачей.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cpl. Alexander Peterson; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Норвегия потеряла сразу десять своих солдат на крупных военных учениях неподалеку от российской границы.

Новобранцы не явились на финальную точку. Почти сутки о них ничего не было известно. Их искали сослуживцы, полицейские, кинологи с собаками, даже представители Красного креста. На поиски поднимали беспилотники и авиацию.

Среди версий пропажи появлялись даже слухи о руке Москвы. В итоге выяснилось, что бойцы просто не справились с элементарным ориентированием на местности, без телефонов и раций. Они сбились с маршрута и не смогли найти лагерь.

Ранее 5-tv.ru писал, что масштабная спасательная операция сейчас идет в сибирской тайге. В Красноярском крае ищут семью с пятилетним ребенком. Туристы отправились в поход, связи с ними нет более пяти дней.

На земле работают сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные местные жители. Они уже несколько часов прочесывают окрестности, однако пока что безрезультатно. Говорят, в это время в лесу опасно: можно встретить медведя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:04
Рэпер P. Diddy получил более четырех лет тюрьмы
0:03
Тайга молчит: в Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей семьи
23:57
Летний городской декор обрел вторую жизнь в библиотеках и детских садах Москвы
23:41
Норвежские солдаты заблудились на границе с Россией
23:27
Смертельный Porsche: автомобиль улетел в Фонтанку в Петербурге
23:18
Путин: российская армия — самая боеспособная в мире

Сейчас читают

Пропавшую женщину нашли обнаженной в канаве спустя два дня после аварии
Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео