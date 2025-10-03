«Добро пожаловать»: фигуристы Косторная и Куница впервые стали родителями
Спортсмены поженились в 2023 году.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
У фигуристов Алены Косторной и Георгия Куницы родился сын
У чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной родился ребенок. Об этом сообщила сама спортсмена на своей странице в социальной сети.
Чемпионка родила мальчика от фигуриста и партнера по льду Георгия Куницы.
«Добро пожаловать, мини-Куница», — подписала Косторная фото, на котором молодой отец держит на руках новорожденного малыша.
Спортсмены поженились в 2023 году. До этого Алена выступала как одиночница, а в пару с супругом встала в сезоне-2023/24.
Алена Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.
Спортсмены обещали, что рождение малыша не станет препятствием для их карьеры. Они пропустят два сезона, а затем вновь планируют вернуться на лед покорять спортивные олимпы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Рианна родила третьего ребенка от рэпера A$AP Rocky. Новорожденную дочь назвали Рокки Айриш.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
58%
Нашли ошибку?