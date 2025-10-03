«Добро пожаловать»: фигуристы Косторная и Куница впервые стали родителями

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Спортсмены поженились в 2023 году.

Кто родился у Алены Косторной и Георгия Куницы

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

У фигуристов Алены Косторной и Георгия Куницы родился сын

У чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной родился ребенок. Об этом сообщила сама спортсмена на своей странице в социальной сети.

Чемпионка родила мальчика от фигуриста и партнера по льду Георгия Куницы.

«Добро пожаловать, мини-Куница», — подписала Косторная фото, на котором молодой отец держит на руках новорожденного малыша.

Спортсмены поженились в 2023 году. До этого Алена выступала как одиночница, а в пару с супругом встала в сезоне-2023/24.

Алена Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Спортсмены обещали, что рождение малыша не станет препятствием для их карьеры. Они пропустят два сезона, а затем вновь планируют вернуться на лед покорять спортивные олимпы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Рианна родила третьего ребенка от рэпера A$AP Rocky. Новорожденную дочь назвали Рокки Айриш.

