Большая и дорогая любовь: эксклюзивный Rolls-Royce Spectre посвятили собаке

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Видоизменить автомобиль захотела пара из США.

Эксклюзивный Rolls-Royce Spectre посвятили собаке

Фото: Пресс-служба Rolls-Royce Motor Cars/press.rolls-roycemotorcars.com

Эксклюзивный Rolls-Royce Spectre посвятили собаке

Компания Rolls-Royce показала обновленную версию электрического купе Spectre. Уникальный автомобиль разработан по эксклюзивному заказу супружеской пары из США и назван в честь их любимого пса. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

Главная особенность автомобиля — деревянная мозаика в технике маркетри. Она находится в салоне между задних кресел. На картине изображен портрет собаки Бейли — помесь лабрадора и золотистого ретривера.

Представители компании рассказали, что на создание этой композиции ушло больше времени, чем на сборку самой машины. Художник потратил на портрет пса четыре месяца. Мозаика состоит из 180 тонких и мелких кубиков.

Примечательно то, что и кузов, и интерьер машины выполнены в оттенках под цвет шерсти Бейли — коричневого. Также в купе есть копии отпечатков лап питомца. Следы любимца семьи разместили в нескольких местах: на кузове и на дверях в салоне.

В компании не уточнили, в какую сумму хозяевам Бейли обошлась модификация Rolls-Royce. При этом важно: технические параметры автомобиля никак не изменились. В частности, он оснащен аккумулятором емкостью 120 кВт/ч, который позволяет проехать до 428 километров без подзарядки. По последним данным, в РФ стоимость такого автомобиля оценивается не меньше чем в 50 миллионов рублей.

Ранее, писал 5-tv.ru, продажи новых легковых автомобилей в РФ снизились на 19% в сентябре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

