В Литве министра культуры уволили из-за вопроса о статусе Крыма

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, который был назначен на должность неделю назад, ушел в отставку, вероятно, из-за того, что не смог ответить на вопрос журналиста о принадлежности Крыма. Об этом стало известно из сообщения телерадиокомпании LRT.

«По настоянию премьер-министра Инги Ругинене министр культуры Игнотас Адомавичюс объявил о своем уходе в отставку. Он утверждал, что делает это под давлением извне, создающим угрозу безопасности его семьи», — отмечалось в публикации.

К тому же портал Delfi уточнял, что в интервью Адомавичюс не стал отвечать на вопрос журналиста про то, кому принадлежит Крым. Вопросы о поддержке Украины он охарактеризовал как «провокационные» и заявил, что обсуждение данных тем выходит за рамки министерства.

В источнике проинформировали о реакциях от литовских политиков, призвавших Адомавичюса уйти с поста. Член социал-демократической партии Линас Балсис ответы министра на вопросы назвал большой проблемой.

«Министр, член правительства, и вот с такими взглядами, — я не знаю, может ли он быть министром. Наверное, есть такая категория людей в Литве, которые думают, как министр, который изложил по сути антиукраинскую риторику», — привел слова Балсиса портал.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил, что все страны НАТО воюют с Россией и не скрывают этого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.