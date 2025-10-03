В Литве министра культуры уволили из-за вопроса о статусе Крыма

Мария Гоманюк
Политики страны назвали ситуацию большой проблемой.

Как министр культуры ответил о статусе Крыма в Литве

Фото: www.globallookpress.com/Attila Husejnow

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, который был назначен на должность неделю назад, ушел в отставку, вероятно, из-за того, что не смог ответить на вопрос журналиста о принадлежности Крыма. Об этом стало известно из сообщения телерадиокомпании LRT.

«По настоянию премьер-министра Инги Ругинене министр культуры Игнотас Адомавичюс объявил о своем уходе в отставку. Он утверждал, что делает это под давлением извне, создающим угрозу безопасности его семьи», — отмечалось в публикации.

К тому же портал Delfi уточнял, что в интервью Адомавичюс не стал отвечать на вопрос журналиста про то, кому принадлежит Крым. Вопросы о поддержке Украины он охарактеризовал как «провокационные» и заявил, что обсуждение данных тем выходит за рамки министерства.

В источнике проинформировали о реакциях от литовских политиков, призвавших Адомавичюса уйти с поста. Член социал-демократической партии Линас Балсис ответы министра на вопросы назвал большой проблемой.

«Министр, член правительства, и вот с такими взглядами, — я не знаю, может ли он быть министром. Наверное, есть такая категория людей в Литве, которые думают, как министр, который изложил по сути антиукраинскую риторику», — привел слова Балсиса портал.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил, что все страны НАТО воюют с Россией и не скрывают этого.

