Путин: все страны НАТО воюют с Россией и не скрывают этого

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Инструкторы организации принимают участие в обучении ВСУ.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel; 5-tv.ru

Все страны НАТО и множество других государств воюют с Россией, что они не скрывают. Об этом заявил президент России Владимир Путин на XXII ежегодном заседании клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

«С нами воюют очень много стран. Все страны НАТО с нами воюют. Это они сами это уже не скрывают. Причем есть и инструкторы, которые принимают участие в боевых действиях», — сказал он.

По словам российского лидера, для этого был создан специальный центр в Европе, который сопровождает все, что делают в боевики киевского режима. К тому же инструкторы принимают участие не только в подготовке, но и в выработке решений, в их реализации.

«Конечно, такой вызов для нас серьезный. Российская армия, российское государство и оборонная промышленность быстро адаптировались к нему. Без преувеличения», — заключил президент РФ.

Опорная тема XXII заседания клуба «Валдай», который проходит каждый год, — формирование новой архитектуры международных отношений, в ее основе стоят уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит в Сочи в период с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В нем задействованы 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, в числе которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие государства.

Программа заседания состоит из пленарных сессий, тематических дискуссий, а также презентации докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал о взаимоотношениях РФ и США.

