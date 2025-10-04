В России установлен новый рекорд по ввозу б/у автомобилей

В сентябре в России установили новый рекорд по ввозу б/у автомобилей из-за рубежа в течение года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По словам специалистов, за 2025 год в страну было ввезено 48,4 тысячи подержанных автомобилей — это самый высокий показатель за прошедшие годы. Наиболее часто поставляют б/у машины из Японии, Китая и Кореи, а по объему ввоза лидирует марка Toyota и ее модель Corolla.

Также эксперты рассказали, что импорт новых моделей машин сократился на 68% по сравнению с тем же месяцем в 2024 году.

«Объем импорта новых легковых машин в прошлом месяце составил 33,6 тыс. единиц, что на 68% меньше, чем в сентябре 2024 года. А ввозили машины бренда Changan и его модель Uni-S», — уточняет агентство.

Основной объем ввозимых новых авто пришелся на Китай (доля уменьшилась до 65,2%), далее идут Киргизия (доля выросла до 16,3%), Казахстан и Южная Корея (по 5,1%).

Более того, специалисты добавили, что в сентябре объем ввоза автомобилей физическими лицами оказался выше, чем в августе, нежели диллерами. Это связывают с наличием машин на складах. Однако впоследствии доля физлиц в импорте снизится, поскольку стоки у юридических лиц заканчиваются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в РФ снизились продажи новых легковых автомобилей.

Лидером продаж на внутреннем рынке остается марка Lada, чьи автомобили в сентябре разошлись тиражом 26,4 тысячи экземпляров. Среди зарубежных производителей на первом месте вновь оказался Haval с результатом 16,7 тысячи проданных машин.

