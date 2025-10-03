Протесты вспыхнули в Италии из-за перехвата Израилем флотилии с помощью для Газы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Демонстрации распространились по крупным городам страны.

Почему в Италии начались протесты

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Протесты начались в Италии из-за перехвата Израилем флотилии гуманитарной помощи для Газы. Об этом стало известно из сообщения телеканала Al Jazeera.

В публикации отметили, что, после того, как крупные профсоюзы призвали к пятничной массовой забастовке в знак солидарности с флотилией, демонстрации распространились по крупным городам в Италии. По данным полиции, в Риме на улицы города вышли десять тысяч участников.

К тому же акции инициировали в Берлине, Гааге, Тунисе, Бразилиа, Буэнос-Айресе, Сиднее и Стамбуле. Демонстранты дошли маршем до посольства Израиля с плакатами, которые призывали к «полному запрету на оккупацию».

До этого, 10 сентября, поступала информация о том, что главный корабль «Глобальной флотилии Сумуд», которую возглавляет экоактивист Грета Тунберг, плывущий к берегам сектора Газа, атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Уточнялось, что эта атака стала второй за несколько дней и была отмечена у берегов города Сиди-Бу-Саид в Тунисе.

В МИД Израиля заявили о планах по депортации членов флотилии «Сумуд». В ведомстве поясняли, что все активисты здоровы, и их безопасности ничего не угрожает.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова поддержать план Трампа по сектору Газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:32
Пограничники Белоруссии обнаружили труп беженки на границе с Польшей
19:29
Названы первые версии случившегося с пропавшими в Красноярском крае туристами
19:27
Участницу «Битвы экстрасенсов» Полынь* приговорили к двум годам колонии
19:18
В Брянке открылась 11-я детская комната для маленьких пациентов
19:14
Собянин: открылось новое здание школы в районе Филевский Парк
19:12
«Случилась настоящая „бандитская“ перепалка»: Лолита выпустила клип про 1990-е

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео