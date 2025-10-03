Пограничники Белоруссии обнаружили труп беженки на границе с Польшей

На границе Польши и Белоруссии пограничники обнаружили труп беженки. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале.

«Брестские пограничники в Каменецком районе 2 октября обнаружили тело мертвой девушки африканской внешности», — говорится в публикации ведомства.

Уточняется, что тело было найдено в непосредственной близости от польского забора. В текущий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

