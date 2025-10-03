Пограничники Белоруссии обнаружили труп беженки на границе с Польшей

Лилия Килячкова
В пограничном комитете республики отметили, что девушка имела африканскую внешность.

На границе Польши и Белоруссии пограничники обнаружили труп

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

На границе Польши и Белоруссии пограничники обнаружили труп беженки. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале.

«Брестские пограничники в Каменецком районе 2 октября обнаружили тело мертвой девушки африканской внешности», — говорится в публикации ведомства.

Уточняется, что тело было найдено в непосредственной близости от польского забора. В текущий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что гражданка Польши Каролина Кржизак была найдена мертвой в гостиничном номере на Бали после нескольких лет строгого сыроедческого рациона. Сотрудники курорта Sumberkima Hill, где остановилась девушка в декабре прошлого года, рассказывали, что она выглядела очень истощенной.

Каролина почти не могла самостоятельно передвигаться и не хотела принимать медицинскую помощь, настаивая на том, чтобы ей приносили только свежие фрукты. На момент смерти ее вес составлял около 3,5 стоуна — менее 23 килограммов.

