Макрон заявил о гибели французского фотокорреспондента в зоне СВО

На Украине в районе Дружковки, ДНР, в возрасте 37 лет погиб французский фотокорреспондент Антони Лалликан. В Донбассе он работал по поручению агентства Hans Lucas. Об этом сообщили на сайте Международной федерации журналистов.

Уточняется, что журналист погиб в результате атаки дрона. Кроме того, ранения получил украинский журналист Георгий Иванченко.

Свои соболезнования семье погибшего уже выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я выражаю свои глубокие соболезнования его семье, его близким, а также всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны», — написал политик на своей странице в социальной сети X.

Антони Лалликан начал работать фотокорреспондентом в 30 лет. С тех пор он побывал в таких горячих точках, как Кашмир, Нагорный Карабах и Ближний Восток. С марта 2022 года он работал на Украине. Кроме того, в 2024-м Лалликан стал лауреатом премии Виктора Гюго за лучшую фотографию, а за два года до этого — гран-при Paris Match Etudiant.

Француз сотрудничал с ведущими мировыми изданиями, среди которых Le Monde, Le Figaro, Der Spiegel, Zeit, Die Welt, Le Temps, Der Standard, La Presse.

