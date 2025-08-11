Семь человек погибли в секторе Газа в результате атаки Израиля

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Al Jazeera: семь человек погибли в секторе Газа в результате атаки Израиля

Семь человек погибли в секторе Газа в результате атаки Израиля

Фото: © РИА Новости/Reuters TV

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Пять из них — журналисты.

В результате атаки ЦАХАЛ по сектору Газа погибли уже семь человек, из которых пятеро — журналисты. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что израильскими военными убит сотрудник канала Анас Аль-Шариф в секторе Газа. Сообщив о ликвидации журналиста в ЦАХАЛ добавили, что он только выдавал себя за представителя СМИ, на самом же деле был террористом.

Военные уточняют, что Анас Аль-Шариф был ответственен за ракетные обстрелы Израиля.

Чуть раньше о гибели журналиста сообщил главный врач госпиталя «Аш-Шифа» в Газе. 28-летний корреспондент погиб в результате целенаправленного обстрела палатки прессы у главного входа в больницу. По последним данным, вместе с Аль-Шарифом погиб еще один журналист «Аль-Джазиры», а также оператор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что кабинет безопасности Израиля одобрил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газы.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
