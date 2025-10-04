Louis Vuitton подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков

Французский дом моды Louis Vuitton подал три заявки на регистрацию товарных знаков Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Два из них регистрируется по пяти классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), другие связаны с коллекцией Les Gastons Vuitton. Об этом сообщается в материале ТАСС со ссылкой на базы российского ведомства и данные, полученные корреспондентом.

Отмечается, что все заявки модного дома, в том числе его логотипы в разных вариациях, были поданы в Роспатент 1 октября 2025 года из Франции. Товарные знаки по МКТУ — это услуги, связанные с финансовыми операциями, научными и исследовательскими аппаратами/услугами в сфере управления бизнеса, дизайном интерьеров и обучением.

Еде один товарный знак Louis Vuitton регистрирует по 19-ти классам МКТУ, в том числе изделия из металлов, продукты питания, кулинарные услуги, текстиль, спортивное оборудование, фармацевтические препараты, устройства для контроля окружающей среды, музыкальные инструменты, предоставления временного жилья и медицинского обслуживания.

Холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) официально объявил об уходе с российского рынка 7 марта 2022. Помимо фирменных магазинов бренда были закрыты торговые точки косметического бренда Sephora. Летом того же года российское подразделение Sephora было продано ее генеральному директору Евгению Дроздову, а в октябре магазины начали открываться под брендом «Иль де Ботэ» — так называлась российская сеть, выкупленная LVMH в 2016 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, компания McDonald's подала заявку на регистрацию товарного знака в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.