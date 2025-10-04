Louis Vuitton подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

В числе заявок — разные вариации логотипов модного дома.

Louis Vuitton регистрирует свои товарные знаки в Роспатенте

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Французский дом моды Louis Vuitton подал три заявки на регистрацию товарных знаков Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Два из них регистрируется по пяти классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), другие связаны с коллекцией Les Gastons Vuitton. Об этом сообщается в материале ТАСС со ссылкой на базы российского ведомства и данные, полученные корреспондентом.

Отмечается, что все заявки модного дома, в том числе его логотипы в разных вариациях, были поданы в Роспатент 1 октября 2025 года из Франции. Товарные знаки по МКТУ — это услуги, связанные с финансовыми операциями, научными и исследовательскими аппаратами/услугами в сфере управления бизнеса, дизайном интерьеров и обучением.

Еде один товарный знак Louis Vuitton регистрирует по 19-ти классам МКТУ, в том числе изделия из металлов, продукты питания, кулинарные услуги, текстиль, спортивное оборудование, фармацевтические препараты, устройства для контроля окружающей среды, музыкальные инструменты, предоставления временного жилья и медицинского обслуживания.

Холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) официально объявил об уходе с российского рынка 7 марта 2022. Помимо фирменных магазинов бренда были закрыты торговые точки косметического бренда Sephora. Летом того же года российское подразделение Sephora было продано ее генеральному директору Евгению Дроздову, а в октябре магазины начали открываться под брендом «Иль де Ботэ» — так называлась российская сеть, выкупленная LVMH в 2016 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, компания McDonald's подала заявку на регистрацию товарного знака в России.

