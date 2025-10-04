Юлия Савичева прокомментировала смену имиджа: «Я же женщина»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив

Дочь теперь называет артистку рокершей.

Семья певицы Юлии Савичевой в восторге от ее нового образа

Певица Юлия Савичева заявила, что ее дочь Аня и муж Александр Аршинов в восторге от ее нового образа рокерши. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на презентации нового сезона RU.TV.

«Я же женщина. Я же не мальчик. Мой муж вообще в восторге. Аня (Дочь. — Прим. Ред.) моя тоже рокершей называет теперь. Говорит, мам, ну ты же рокерша», — призналась исполнительница.

Юлия Савичева начинала свою музыкальную карьеру на проекте «Фабрика звезда». Ее песни, исполненные на шоу, обрели большую популярность. Позднее, в 2004 году, артистка представила Россию на конкурсе «Евровидение». Однако тогда она заняла только 11 место. Наиболее известные композиции тех лет — лирические песни «Высоко», «Прости за любовь» и «Корабли».

В 2023 году исполнительница решила кардинально поменять имидж. Она предстала в образе бунтарки-рокерши. По словам самой Савичевой, такой дух жил в ней уже давно, но раньше она следовала советам музыкального продюсера Максима Фадеева. С того времени певица выпустила один альбом «9», композиции которого исполнены в жанре рок. В другой ее мини-альбом «Под кожей — ЕР» вошли песни в жанре альтернативного рока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американская актриса Памела Андерсон кардинально сменила имидж.

