Новым председателем правящей партии Японии избрана Санаэ Такаити

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Она может стать первой женщиной премьер-министром страны.

Председателем правящей партии Японии избрана Санаэ Такаити

Фото: Franck Robichon/AP/ТАСС

Новым председателем правящей партии Японии избрана Санаэ Такаити. Это следует из итогов голосования, которые приводит издание News TV Asahi.

«Во втором туре Такаити набрала 185 голосов, в том числе 149 голосов за членов парламента и 36 голосов за коалицию префектуры, победив Коидзуми», — написано в статье.

Таким образом, Санаэ Такаити в будущем, вероятнее всего, станет премьер-министром страны. Чтобы занять этот пост она должна победить на следующих выборах. Они пройдут в Японии через десять дней — 15 октября. Если в итоге большее число голосов наберет Такаити, она будет первой женщиной премьером за всю историю Японии.

Известно, что политик придерживается консервативных взглядов и активно выступает за повышение обороноспособности Японии. Многие надеялись на ее победу в прошлом году. Тогда она избиралась на пост председателя либерально-демократической партии. Однако проиграла Сигэру Исиба. В итоге он возглавил правительство.

Примечательно то, что если 15 октября Санаэ одержит победу на выборах премьера, то она сместит с должности Сигэру Исиба. Он заявил о своей отставке еще месяц назад. По одной из версий, Исиба ушел с поста, потому что не хотел допустить раскола внутри партии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Японии назвали «Орешник» ответом России на угрозы НАТО.

