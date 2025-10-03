В Японии назвали «Орешник» ответом России на угрозы НАТО

|
Евгения Алешина
До этого президент России Владимир Путин сообщил о росте милитаризации стран Европы на ХХII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В Японии назвали Орешник ответом России на угрозы НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Jeremy Hoare

Nikkei: «Орешник» является ответом России на угрозы НАТО

Ракета «Орешник» может стать одной из возможных контрмер в случае угрозы суверенитету России со стороны западных стран. Об этом пишет японская газета Nikkei.

«В России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности „Орешник“, радиус действия которой охватывает всю Европу, а также планируется развертывание в Белоруссии уже в этом году. Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги», — говорится в публикации.

Также он подверг критике утверждения, что Россия якобы готовится напасть на НАТО. Российский лидер назвал эти заявления ложью, но отметил, что, в случае угрозы суверенитету, Россия ответит незамедлительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о новых видах вооружения ВС РФ. Президент уточнил, что у России есть и другие виды гиперзвукового оружия, среди которых комплексы «Авангард» и «Кинжал». Также, по словам Путина, у РФ могут появиться и другие системы. К тому же глава государства сообщил, что некоторые эксперты в США называют данные комплексы стратегическими, хотя в России считают иначе.

Ежегодное заседание клуба «Валдай» проходило с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвовали 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

