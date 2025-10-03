В Японии назвали «Орешник» ответом России на угрозы НАТО

Nikkei: «Орешник» является ответом России на угрозы НАТО

Ракета «Орешник» может стать одной из возможных контрмер в случае угрозы суверенитету России со стороны западных стран. Об этом пишет японская газета Nikkei.

«В России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности „Орешник“, радиус действия которой охватывает всю Европу, а также планируется развертывание в Белоруссии уже в этом году. Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги», — говорится в публикации.

До этого президент России Владимир Путин сообщил о росте милитаризации стран Европы на ХХII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Также он подверг критике утверждения, что Россия якобы готовится напасть на НАТО. Российский лидер назвал эти заявления ложью, но отметил, что, в случае угрозы суверенитету, Россия ответит незамедлительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о новых видах вооружения ВС РФ. Президент уточнил, что у России есть и другие виды гиперзвукового оружия, среди которых комплексы «Авангард» и «Кинжал». Также, по словам Путина, у РФ могут появиться и другие системы. К тому же глава государства сообщил, что некоторые эксперты в США называют данные комплексы стратегическими, хотя в России считают иначе.

Ежегодное заседание клуба «Валдай» проходило с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвовали 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

