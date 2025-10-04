За три часа уничтожены 29 украинских беспилотников над Белгородской областью

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 117 0

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сколько дронов уничтожили российские ПВО за 4 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российские силы ПВО за три часа уничтожили 29 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Четвертого октября текущего года в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины. ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов.

