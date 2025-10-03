Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 69 0

ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов.

ВС РФ ударили по объектам ВПК Украины

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу», — говорится в сводке российского ведомства.

ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов, добавили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
3 окт
Экипаж Су-34 ударил авиабомбами по ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 окт
Российский «Гиацинт» громит артиллерию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 окт
ВС РФ поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект транспортной инфраструктуры
2 окт
Расстояние — не помеха для работы РСЗО «Ураган». Лучшее видео из зоны СВО
2 окт
Вертолет Ми-28нм выполняет боевое задание. Лучшее видео из зоны СВО
1 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области
1 окт
«Гиацинты» сметают опорники, управпункты и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 окт
Саперы «открывают» дорогу технике в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
30 сент
ВС РФ освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР
30 сент
Силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами России
+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:46
Откажется от престола? Принц Уильям готовит сына Джорджа к роли монарха
14:37
Колоссальная дыра в бюджете: боевики ВСУ рискуют остаться без зарплаты с 1 ноября
14:32
Самолет Ан-2 разбился в Красноярском крае
14:29
С заботой о безопасности: как на заводе «Маяк» перерабатывают ядерные отходы
14:20
«Добро пожаловать»: фигуристы Косторная и Куница впервые стали родителями
14:12
В Индии младенец смог выжить после того, как родители похоронили его заживо

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео