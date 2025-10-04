В Приморье в ДТП с большегрузами пострадали шестеро детей

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Водитель грузовика нарушил дистанцию и врезался в микроавтобус, который от удара въехал в другой грузовик, двигавшийся впереди.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Приморского края/prosecutor_pk; 5-tv.ru

В Дальнереченске два грузовика чуть не расплющили микроавтобус с детьми. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

В результате ДТП, по данным ведомства, пострадали как минимум шесть человек. Авария произошла в субботу, 4 октября, на трассе А-370 «Уссури».

Уточняется, что минивэн, внутри которого находились несовершеннолетние пассажиры, ехал в сторону города Хабаровск. Ему навстречу двигались два грузовика. Водитель одного из них, не выдержав дистанцию, столкнулся с автобусом. От этого удара легковушка с детьми въехала во второй большегруз.

«В момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров, шесть из которых несовершеннолетние — 2011 и 2013 годов рождения», — пояснили в прокуратуре.

На месте аварии продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве в результате ДТП с участием грузовика и легковушки погибли три человека.

В Приморье в ДТП с большегрузами пострадали шестеро детей
