В Совфеде опровергли информацию о возможном изъятии пустующих квартир у россиян

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Осенью в базу законопроектов был внесен документ, предусматривающий изменения в Жилищном кодексе.

На Крайнем Севере власти не будут изымать у собственников пустующие квартиры. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Так политик прокомментировал новый законопроект, соавтором которого он является. Согласно документу, в Жилищном кодексе может появиться графа «пустующее помещение». Если это произойдет, то подобные квартиры будут переданы в распоряжение муниципалитета. Однако есть важное условие: владельцы должны сами отказаться от такого жилья. В обратном случае власти города не имеют права забрать жилплощадь под свои нужды.

Однако, по словам Шевченко, как показывает практика, собственники таких квартир нередко добровольно передают их в пользование городом, поскольку когда они уезжают, то не могут найти арендатора или покупателя.

Сенатор отметил, что инициаторами нового законопроекта были власти регионов Крайнего Севера. Это связано с тем, что многие люди уезжают в другие города и оставляют свою жилплощадь без хозяина. При этом город продолжает обеспечивать такие дома всеми необходимыми ресурсами: светом и газом. Помимо этого, в пустующие квартиры часто проникают злоумышленники.

